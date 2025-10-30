Studenti iz istočne Srbije dočekani bakljama i vatrometom na Trgu Republike (VIDEO)

Studenti koji pešače iz Petrovca na Mlavi za Novi Sad dočekani su večeras bakljama i vatrometom na Trgu Republike u Beogradu.

Oni su raširili zastavu Srbije i transparent 1.11. u znak sećanja na godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železnićkoj stanici u Novom Sadu. Sa razglasa se emituje pesma „Pada vlada“. Studentkinja iz Petrovca na Mlavi rekla je po dolasku na Trg Republike da im doček koji im je priređen leči glavu, srce, dušu i noge. Ona je izrazila zahvalnost u ime studenata iz Petrovca na Mlavi, ali i drugih studenata koji su krenuli sa njima iz Bora, Niša, Požarevca