Studenti iz istočne Srbije dočekani bakljama i vatrometom na Trgu Republike (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Studenti iz istočne Srbije dočekani bakljama i vatrometom na Trgu Republike (VIDEO)

Studenti koji pešače iz Petrovca na Mlavi za Novi Sad dočekani su večeras bakljama i vatrometom na Trgu Republike u Beogradu.

Oni su raširili zastavu Srbije i transparent 1.11. u znak sećanja na godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železnićkoj stanici u Novom Sadu. Sa razglasa se emituje pesma „Pada vlada“. Studentkinja iz Petrovca na Mlavi rekla je po dolasku na Trg Republike da im doček koji im je priređen leči glavu, srce, dušu i noge. Ona je izrazila zahvalnost u ime studenata iz Petrovca na Mlavi, ali i drugih studenata koji su krenuli sa njima iz Bora, Niša, Požarevca
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju i povredi

Dijana Hrka: Hvala studentima na svakom žulju i povredi

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PožarevacBorNišNovi SadTrg Republike

Društvo, najnovije vesti »

Filip Švarm povodom rođendana Vremena: Redakcija uvek bila na pravoj strani istorije

Filip Švarm povodom rođendana Vremena: Redakcija uvek bila na pravoj strani istorije

Danas pre 4 minuta
Vučićeva rola u velikoj drami sa pucanjem i paljenjem

Vučićeva rola u velikoj drami sa pucanjem i paljenjem

Radar pre 1 sat
Crni rekordi i nerad institucija

Crni rekordi i nerad institucija

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Otvoreno Narodno pozorište u Beogradu

Vremeplov: Otvoreno Narodno pozorište u Beogradu

RTV pre 39 minuta
(AUDIO) Andrej mi je rekao: Nemoj da te neko manta

(AUDIO) Andrej mi je rekao: Nemoj da te neko manta

Radar pre 1 sat