Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Danas pre 3 sata  |  Beta
Vučić najavio okupljane pristalica vlasti u Novom Sadu desetak dana nakon komemorativnog skupa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pristalice vlasti organizovati u Novom Sadu „veliki skup“ desetak dana nakon komemorativnog okupljanja na koje su pozvali studenti u blokadi.

Upitan šta očekuje od protesta koji je najavljen za 1. novembar, Vučić je kazao da će „mnogo veći skup biti u Novom Sadu desetak ili 12 dana kasnije“. On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da će organizatori protesta biti razočarani brojem okupljenih te dodao da tog dana neće doći do smene vlasti. „Oni ne mogu da izazovu promenu vlasti tako što će nekoga da tuku ili razbijaju zgrade (…) Oni pričaju o 160.000 okupljenih, koliko sam video u izveštajima službe,
