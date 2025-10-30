Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

In medija pre 2 sata
Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, novopazarce na ručku između 16 i 18 sati a nakon toga od 21:30 grupu od više hiljada studenata koji će noćiti u Inđiji. Isto tako svoj dolazak u Inđiju najavili za danas i Zborovi Novi Sad.

Studenti iz Novog Pazara, koji od 16. oktobra pešače ka Novom Sadu na komemorativni skup 1. novembra, stigli su u sredu 29. oktobra nešto posle 23 časa u Novu Pazovu, gde ih je dočekalo oko 300 Novopazovčana. Grupa od oko 35 studenata iz Novog Pazara, nakon noćenja u Novoj Pazovi, u četvrtak 30.oktobra oko 11 časova nastavlja svoj put. Objavu dijeli IN Medija (@inmedija.rs) Danas između 16 i 18 sati stižu u Inđiju, gde će napraviti dužu pauzu za ručak. Ova grupa
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Studenti i srednjoškolci koji iz Vršca pešače za Novi Sad dočekani u Zrenjaninu (VIDEO)

Studenti i srednjoškolci koji iz Vršca pešače za Novi Sad dočekani u Zrenjaninu (VIDEO)

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarInđijaNovi SadNova Pazova

Društvo, najnovije vesti »

Da li je to performans ili romansa?

Da li je to performans ili romansa?

Velike priče pre 20 minuta
Zadnji ili poslednji? Koliko puta ste bili u dilemi kako je pravilno, evo objašnjenja lingviste

Zadnji ili poslednji? Koliko puta ste bili u dilemi kako je pravilno, evo objašnjenja lingviste

Blic pre 20 minuta
Jutro hladno, tokom dana umereno oblačno i toplije: Najviša dnevna do 24 °C

Jutro hladno, tokom dana umereno oblačno i toplije: Najviša dnevna do 24 °C

Telegraf pre 23 minuta
(Foto): Bizaran napad otkrio novu taktiku lopova: Novosađanka je shvatila šta joj se desilo tek kada je pogledala snimak kamera…

(Foto): Bizaran napad otkrio novu taktiku lopova: Novosađanka je shvatila šta joj se desilo tek kada je pogledala snimak kamera

Blic pre 54 minuta
(Foto): Lepa Aleksandra od rođenja ima cerebralnu paralizu, ali nikada nije dozvolila da je to sputava! Kada vidite šta sve…

(Foto): Lepa Aleksandra od rođenja ima cerebralnu paralizu, ali nikada nije dozvolila da je to sputava! Kada vidite šta sve može, srce će vam zadrhtati

Blic pre 44 minuta