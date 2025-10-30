Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, novopazarce na ručku između 16 i 18 sati a nakon toga od 21:30 grupu od više hiljada studenata koji će noćiti u Inđiji. Isto tako svoj dolazak u Inđiju najavili za danas i Zborovi Novi Sad.

Studenti iz Novog Pazara, koji od 16. oktobra pešače ka Novom Sadu na komemorativni skup 1. novembra, stigli su u sredu 29. oktobra nešto posle 23 časa u Novu Pazovu, gde ih je dočekalo oko 300 Novopazovčana. Grupa od oko 35 studenata iz Novog Pazara, nakon noćenja u Novoj Pazovi, u četvrtak 30.oktobra oko 11 časova nastavlja svoj put. Objavu dijeli IN Medija (@inmedija.rs) Danas između 16 i 18 sati stižu u Inđiju, gde će napraviti dužu pauzu za ručak. Ova grupa