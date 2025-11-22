Počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana: Četiri dana najboljeg vina i hrane na Beogradskom sajmu

BEOGRAD - Međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan) otvara se danas na Beogradskom sajmu, gde će se predstaviti oko 600 domaćih i stranih izlagača.

Ovaj sajam koji se održava četvrti put, kako je saopštila pres služba Vlade Srbije, plod je inicijative Otvoreni Balkan, koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju. Ove godine okupiće izlagače, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata. Privredna komora Srbije je saopštila da Vinska vizija Otvorenog Balkana 2025 sprema najveće izdanje do sada. "Sajam koji je u samo četiri