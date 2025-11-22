Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju, bez zadržavanja za automobile na granici

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju, bez zadržavanja za automobile na granici

NOVI SAD - Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.

Kako se navodi u saopštenju, u brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do forniranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja. Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Radio 021 pre 33 minuta
Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Ozon pre 12 minuta
AMSS: Kiša, mokri kolovozi i slabija vidljivost otežavaju vožnju, u planinskim predelima sneg

AMSS: Kiša, mokri kolovozi i slabija vidljivost otežavaju vožnju, u planinskim predelima sneg

Novi magazin pre 22 minuta
Stanje na putevima: Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju

Stanje na putevima: Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju

Glas Zaječara pre 1 sat
"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

Blic pre 53 minuta
Pogoršani uslovi za vožnju zbog kiše: Na granici nema zadržavanja za automobile

Pogoršani uslovi za vožnju zbog kiše: Na granici nema zadržavanja za automobile

Euronews pre 57 minuta
Upozorenje AMSS: Zimska oprema obavezna! Kiša, mokri kolovozi i sneg u planinama donose prave zimske uslove

Upozorenje AMSS: Zimska oprema obavezna! Kiša, mokri kolovozi i sneg u planinama donose prave zimske uslove

Serbian News Media pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

N1 Info pre 38 minuta
Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

N1 Info pre 47 minuta
AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Radio 021 pre 33 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Nedeljnik pre 28 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Danas pre 48 minuta