"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

Blic pre 5 sati
"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

AMSS je upozorio na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza Snežne padavine očekuju se u brdsko-planinskim predelima, stvarajući zimske uslove vožnje Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.

Kako se navodi u saopštenju AMSS, u brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do formiranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja. OVOG VIKENDA OVO MORATE DA IMATE U SVOM VOZILU! Prema informacijama Uprave granične
