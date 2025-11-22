Sneg stiže u brdske predele, putevi mokri i klizavi: AMSS šalje važno upozorenje

Moj Novi Sad pre 58 minuta
Sneg stiže u brdske predele, putevi mokri i klizavi: AMSS šalje važno upozorenje

Vozači se upozoravaju na pogoršanje uslova za vožnju, kišu, mokre kolovoze i slabiju vidljivost, kao i da budu spremni na snežne padavine u brdsko planinskim predelima gde će doći do formiranja snežnog pokrivača i pravih zimskih uslova vožnje sa snegom i poledicom, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači se pozivaju da na putovanje u planinske predele obavezno krenu sa zimskom opremom, da koriste magistralne i regionalne puteve koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja i da imaju dovoljno goriva u rezervoaru je su u takvim uslovima zastoji češći. U oblasti Zaječara ima sitnog odrona duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima izasecima a najviđe na putu Đerdapska klisura. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na putničkim
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Radio 021 pre 2 sata
Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Ozon pre 1 sat
AMSS: Kiša, mokri kolovozi i slabija vidljivost otežavaju vožnju, u planinskim predelima sneg

AMSS: Kiša, mokri kolovozi i slabija vidljivost otežavaju vožnju, u planinskim predelima sneg

Novi magazin pre 1 sat
Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju, bez zadržavanja za automobile na granici

Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju, bez zadržavanja za automobile na granici

RTV pre 2 sata
"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

"Pogoršani uslovi za vožnju": Hitno se oglasio AMSS zbog tri opasne pojave: Oprezno na putevima!

Blic pre 2 sata
Stanje na putevima: Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju

Stanje na putevima: Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju

Glas Zaječara pre 2 sata
Pogoršani uslovi za vožnju zbog kiše: Na granici nema zadržavanja za automobile

Pogoršani uslovi za vožnju zbog kiše: Na granici nema zadržavanja za automobile

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarSnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Studentkinja FDU: Šetnjom obilazimo sve ključne tačke koje su ćutale prethodnih godinu dana

Studentkinja FDU: Šetnjom obilazimo sve ključne tačke koje su ćutale prethodnih godinu dana

N1 Info pre 3 minuta
(BLOG) "Godinu dana, isti zahtev": Studenti FDU pozvali na okupljanje u 11.30h

(BLOG) "Godinu dana, isti zahtev": Studenti FDU pozvali na okupljanje u 11.30h

N1 Info pre 19 minuta
Vučić: Vinska vizija Otvorenog Balkana na četvrtom mestu u Evropi, važna saradnja balkanskih zemalja

Vučić: Vinska vizija Otvorenog Balkana na četvrtom mestu u Evropi, važna saradnja balkanskih zemalja

RTV pre 14 minuta
Mirovni plan stigao do Kremlja, Putin ne pristaje na kompromis

Mirovni plan stigao do Kremlja, Putin ne pristaje na kompromis

BBC News pre 14 minuta
Vučić: Vinska vizija Otvorenog Balkana na četvrtom mestu u Evropi, važna saradnja balkanskih zemalja

Vučić: Vinska vizija Otvorenog Balkana na četvrtom mestu u Evropi, važna saradnja balkanskih zemalja

RTK pre 8 minuta