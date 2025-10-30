Niški biciklisti stigli u Beograd, a studenti pešaci u Staru Pazovu

Grupa od oko 30 studenata koja je u utorak krenula biciklima iz Niša ka Novom Sadu stigla je u Beograd, dok su studenti koji su danas krenuli iz prestonice pešice došli do Stare Pazove gde će večeras prenoćiti.

Nakon tri dana bicikliranja, sa pauzama u Paraćinu i Smederevu, biciklisti iz Niša su večeras oko 19 sati pristigli u glavni grad odakle će sutra krenuti u poslednji deo vožnje do Novog Sada. foto: Andrija Veličković Dočekani su ispred Fakulteta dramskih umetnosti, uz pesmu, pozdrave, grljenje i vatromet. Dočekali su nas zborovi iz Beograda. Spavamo kod ljudi iz ovih zborova i krećemo ujutru u pola 11. Plan je da u večernjim satima stignemo u Novi Sad – kažu