Kraljevčani dočekali Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije koja dva dana pešači ka Novom Sadu, na skup protiv blokada, stigla je večeras u Kraljevo gde im je priređen doček.

Srbe sa Kosova i Metohije u mestu Jarčujak kod Kraljeva dočekalo više od 2.000 građana sa srpskim trobojkama, vatrometom i tradicionalnim srpskim pesmama sa KiM i transparentima poput "Kosovo je srce Srbije". Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić poželeo im je dobrodošlicu, navodeći da Srbi nikada neće glasati za "one koji su doprineli da Kosovo proglasi nezavisnost". "Zbog toga treba reći još jednom - svi smo mi Srbi i Srbija je i Gračanica i Kosovska Mitrovica i