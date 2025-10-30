Kraljevčani dočekali Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

RTS pre 2 sata
Kraljevčani dočekali Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije koja dva dana pešači ka Novom Sadu, na skup protiv blokada, stigla je večeras u Kraljevo gde im je priređen doček.

Srbe sa Kosova i Metohije u mestu Jarčujak kod Kraljeva dočekalo više od 2.000 građana sa srpskim trobojkama, vatrometom i tradicionalnim srpskim pesmama sa KiM i transparentima poput "Kosovo je srce Srbije". Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić poželeo im je dobrodošlicu, navodeći da Srbi nikada neće glasati za "one koji su doprineli da Kosovo proglasi nezavisnost". "Zbog toga treba reći još jednom - svi smo mi Srbi i Srbija je i Gračanica i Kosovska Mitrovica i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Mediji: Srbi s Kosova koji podržavaju Vučića i pešače do Novog Sada stigli u Kraljevo

Mediji: Srbi s Kosova koji podržavaju Vučića i pešače do Novog Sada stigli u Kraljevo

N1 Info pre 53 minuta
Vučićevi šetači sa KiM pristigli u Kraljevo

Vučićevi šetači sa KiM pristigli u Kraljevo

Ozon press pre 39 minuta
Mediji: Srbi s Kosova koji podržavaju Vučića i pešače do Novog Sada stigli u Kraljevo

Mediji: Srbi s Kosova koji podržavaju Vučića i pešače do Novog Sada stigli u Kraljevo

Novi magazin pre 1 sat
"Veseli se srpski rode" Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu ovacijama dočekalo 2.000 Kraljevčana: Svi smo jedno! (video)

"Veseli se srpski rode" Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu ovacijama dočekalo 2.000 Kraljevčana: Svi smo jedno! (video)

Dnevnik pre 2 sata
Srbe s AP KiM koji pešače ka Novom Sadu večeras dočekalo 2.000 Kraljevčana

Srbe s AP KiM koji pešače ka Novom Sadu večeras dočekalo 2.000 Kraljevčana

Telegraf pre 2 sata
Kraljevčani dočekali Srbe sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu

Kraljevčani dočekali Srbe sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu

RTV pre 3 sata
Niški biciklisti stigli u Beograd, a studenti pešaci u Staru Pazovu

Niški biciklisti stigli u Beograd, a studenti pešaci u Staru Pazovu

Južne vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoKosovska MitrovicaNovi SadGračanicaMetohijaKosovo i MetohijaKraljevoRaška

Politika, najnovije vesti »

Manojlović: Niko nema mandat da obećava litijum, ponajmanje Ana Brnabić

Manojlović: Niko nema mandat da obećava litijum, ponajmanje Ana Brnabić

Danas pre 44 minuta
U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

Blic pre 1 sat
"Pohvaljujem, ali potrebno je više": Usklađenost spoljne politike Srbije sa EU porasla, ali Unija traži još: Jedna stvar joj…

"Pohvaljujem, ali potrebno je više": Usklađenost spoljne politike Srbije sa EU porasla, ali Unija traži još: Jedna stvar joj posebno bode oči

Blic pre 2 sata
Borba protiv terorizma: Dačić nakon Ministarskog foruma u Sarajevu: Fokus na borbi protiv ilegalnih migracija i upravljanju…

Borba protiv terorizma: Dačić nakon Ministarskog foruma u Sarajevu: Fokus na borbi protiv ilegalnih migracija i upravljanju granicama

Blic pre 3 sata
Brnabić razgovarala sa Makronom na radnoj večeri u Parizu

Brnabić razgovarala sa Makronom na radnoj večeri u Parizu

Danas pre 3 sata