Tramp naredio nuklearne probe i rešio problem sa kinom! Predsednik SAD zadovoljan sastankom sa Sijem, da li je upalila Niksonova "teorija ludaka"? (foto, video)

Američki predsednik Donald Tramp naredio je vojsci da ponovo pokrene testiranja nuklearnog oružja SAD, nakon pauze u probama duže od tri decenije, kako bi održali korak sa drugim zemljama poput Rusije i Kine i odmah nakon toga održao sastanak sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom sa kojeg je izašao veoma zadovoljan.

Sastanak je održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji, gde je stigao juče. Susret je trajao sat i 40 minuta, duže nego što se očekivalo. Nijedan od predsednika se nije obratio medijima nakon sastanka i odmah su otišli u svoje avione, a Tramp je tek unutar predsedničke letelice "Er fors uan" ispričao novinarima šta se desilo. Tramp je odgovarao na pitanja oko 15 minuta, a izveštač BBC navodi da je dao oskudne detalje o