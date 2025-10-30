VIDEO: Hiljade studenata provešće noć pod otvorenim nebom u Inđiji

Moj Novi Sad pre 2 sata
VIDEO: Hiljade studenata provešće noć pod otvorenim nebom u Inđiji

Kolona koju čini oko 5.000 studenata i građana, a koja je krenula danas iz Beograda do Novog Sada, večeras stiže u Inđiju, gde će provesti noć.

Urednica portala IN Medija Verica Marinčić kazala je za N1 da je prostor obezbeđen za 2.500 studenata, a da će druga polovina morati da spava pod otvorenim nebom. – Inđija nikoga nije ostavila na ulici, ali dogodilo se to da oni koji bi trebalo da daju svoj doprinos da se ugoste putnici, su otkazali svoje gostoprimstvo, pričam o vlasti. Ali, građani su se organizovali i oko 2.500 studenata će biti smešteno. Taj je prostor već uređen, samo čekaju da kolona dođe.
