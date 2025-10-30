Poznat datum završetka miholjskog leta: Prognoza Čubrila za sledeću nedelju, stižu grmljavinski pljuskovi

U Srbiji je u sredu 29. oktobra počelo miholjsko leto sa temperaturama preko 20 stepeni.

Takvo vreme će se zadržati do kraja ove nedelje, a onda, prema vremenskoj prognozimeteorologa-amatera Marka Čubrila, menja se vreme sledeće nedelje. "Do narednog ponedeljka umereno oblačno uz sunčane intervale, relativno toplo i uglavnom suvo vreme, ponegde na zapadu i jugu pojava slabe kiše. Vetar će biti slab, južni, dok će se dnevni maksimumi kretati od +16 do +23 stepena Celzijusa", započeo je Čubrilo. "U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i