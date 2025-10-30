Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplo

Novi magazin pre 6 sati  |  Beta
Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplo

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren. Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena. Tokom vikenda se očekuje malo do umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, sa dnevnim temperaturama u većini mesta
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Novosađani, stiže petak: Glavni događaj - doček studenata

Novosađani, stiže petak: Glavni događaj - doček studenata

Radio 021 pre 16 minuta
Ujutru će da mrzne, a onda... Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom narednih sedam dana (foto)

Ujutru će da mrzne, a onda... Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom narednih sedam dana (foto)

Alo pre 3 sata
Nadvili se oblaci nad vojvodinom, moguća i kiša Oglasio se RHMZ Evo do kada ćemo uživati u poznom Miholjskom letu

Nadvili se oblaci nad vojvodinom, moguća i kiša Oglasio se RHMZ Evo do kada ćemo uživati u poznom Miholjskom letu

Dnevnik pre 4 sati
Poznat datum završetka miholjskog leta: Prognoza Čubrila za sledeću nedelju, stižu grmljavinski pljuskovi

Poznat datum završetka miholjskog leta: Prognoza Čubrila za sledeću nedelju, stižu grmljavinski pljuskovi

Mondo pre 4 sati
Naoblačenje sa kišom i pad temperature od ovog datuma Oglasio se RHMZ, evo kada nas očekuje vremenski preokret

Naoblačenje sa kišom i pad temperature od ovog datuma Oglasio se RHMZ, evo kada nas očekuje vremenski preokret

Alo pre 4 sati
Da li se nazire kraj Miholjskom letu? Oglasio se RHMZ: Poznato šta nas čeka nakon prolećnog vikenda

Da li se nazire kraj Miholjskom letu? Oglasio se RHMZ: Poznato šta nas čeka nakon prolećnog vikenda

Telegraf pre 5 sati
Marko Čubrilo prognozira vreme do kraja nedelje Posle nekoliko toplih dana stižu prvi mrazevi

Marko Čubrilo prognozira vreme do kraja nedelje Posle nekoliko toplih dana stižu prvi mrazevi

Dnevnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozavremeprognoza

Društvo, najnovije vesti »

„Nasilje i mržnja su se pored Ćacilenda odomaćili i u centru grada“: Beograd na meti neonacista, policija ne reaguje

„Nasilje i mržnja su se pored Ćacilenda odomaćili i u centru grada“: Beograd na meti neonacista, policija ne reaguje

Danas pre 26 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 87. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 87. kolu?

Danas pre 41 minuta
Zborovi Novog Sada zatražili da zastave na zgradama institucija budu spuštene na pola koplja na godišnjicu pada nadstrešnice…

Zborovi Novog Sada zatražili da zastave na zgradama institucija budu spuštene na pola koplja na godišnjicu pada nadstrešnice

Danas pre 36 minuta
Ljudi ostaju na ulici, nigde ni Vučića, ni Glišića, ni Miljkovića

Ljudi ostaju na ulici, nigde ni Vučića, ni Glišića, ni Miljkovića

Danas pre 0 minuta
Novo istraživanje Lipsosa

Novo istraživanje Lipsosa

Danas pre 1 sat