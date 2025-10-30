Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplo

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren. Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena. Tokom vikenda se očekuje malo do umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, sa dnevnim temperaturama u većini mesta