Arhiv javnih skupova: U Novi Sad iz Beograda krenulo 3500 ljudi

Na put u Novi Sad iz Beograda je krenulo 3500 studenata i građana, objavio je Arhiv javnih skupova.

Šetači koji su jutros krenuli iz Beograda su prošli Staru Pazovu i sada se nalaze na putu ka Inđiji, gde će provesti noć. Oko 3.500 šetača iz Beograda krenulo peške na obeležavanje godišnjice u Novom Sadu Kako se navodi u objavi na društvenoj mreži „Iks“ (X), procena broja je rađena na osnovu snimka kolone koja je u tom momentu prolazila kroz Zemun. „Na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, iz Beograda je danas peške krenulo