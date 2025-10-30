Do kada će trajati Miholjsko leto u Srbiji

NIN pre 7 minuta  |  FoNet
Do kada će trajati Miholjsko leto u Srbiji

Vreme u Srbiji danas će, posle hladnog jutra, biti pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. U petak i za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 stepena. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa dužim
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

VREME DANAS: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

VREME DANAS: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Nedeljnik pre 24 minuta
Toplo oktobarsko vreme nastavlja se i danas

Toplo oktobarsko vreme nastavlja se i danas

Glas juga pre 8 minuta
Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše, iznad Hrvatske stiže saharski pesak

Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše, iznad Hrvatske stiže saharski pesak

Telegraf pre 33 minuta
Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

N1 Info pre 1 sat
Miholjsko leto danas u Srbiji: Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Miholjsko leto danas u Srbiji: Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Euronews pre 53 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 30. oktobar 2025.

Vremenska prognoza za četvrtak, 30. oktobar 2025.

Ozon pre 1 sat
Danas u Novom Sadu toplo

Danas u Novom Sadu toplo

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Ka Novom Sadu kreće još jedna grupa studenata: Danas pešače od Beograda do Inđije

Ka Novom Sadu kreće još jedna grupa studenata: Danas pešače od Beograda do Inđije

N1 Info pre 13 minuta
N1 obeležava 11 godina postojanja: Snaga medija ne zavisi od milosti vlasti, već od poverenja javnosti

N1 obeležava 11 godina postojanja: Snaga medija ne zavisi od milosti vlasti, već od poverenja javnosti

Danas pre 18 minuta
Studenti iz Beograda se okupljaju ispred zgrade FDU: Uskoro kreću peške do Novog Sada FOTO, VIDEO

Studenti iz Beograda se okupljaju ispred zgrade FDU: Uskoro kreću peške do Novog Sada FOTO, VIDEO

Nova pre 7 minuta
„Utopija koju nismo probali“: Novi uvodnik Veljka Lalića u štampanom izdanju Nedeljnika

„Utopija koju nismo probali“: Novi uvodnik Veljka Lalića u štampanom izdanju Nedeljnika

Nedeljnik pre 38 minuta
N1 obeležava 11 godina postojanja: Snaga medija ne zavisi od milosti vlasti, već od poverenja javnosti

N1 obeležava 11 godina postojanja: Snaga medija ne zavisi od milosti vlasti, već od poverenja javnosti

Nova pre 28 minuta