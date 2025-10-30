Do kada će trajati Miholjsko leto u Srbiji

Vreme u Srbiji danas će, posle hladnog jutra, biti pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. U petak i za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 stepena. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa dužim