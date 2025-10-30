Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Pet novih osumljičenih za pljačku u Luvru uhapšeno je istovremeno u različitim delovima Pariza u sredu uveče, objavila je francuska televiziji BFM, pozivajući se na izvore iz pravosuđa.

Televizija BFM je ranije javila da je muškarac za koga se sumnja da je bio prisutan na mestu zločina tokom pljačke usred dana priveden. Nova hapšenja usledila su nakon što su tokom vikenda privedena dvojica muškaraca osumnjičenih da su se popeli kroz prozor na spratu muzeja i ukrali dragocenosti. Obojica su „delimično priznala“ umešanost u pljačku tokom ispitivanja, izjavila je pariska tužiteljka Lor Beko na konferenciji za novinare u sredu, prenosi Rojters.