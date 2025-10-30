„Nije mi dobro“: Rale se oglasio po dolasku u Beograd i otkrio da će tužiti hotel u kom je boravio sa Anom

Nova pre 29 minuta  |  Autor: Viktorija Jovanović
„Nije mi dobro“: Rale se oglasio po dolasku u Beograd i otkrio da će tužiti hotel u kom je boravio sa Anom

Goran Ratković Rale i Ana Nikolić ne prestaju da privlače pažnju skandalima.

Ana i Rale su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, nakon čega je došlo do opšte drame. Naime, Rale je navodno pokupio sav njihov novac i otišao, dok je Nikolićeva ostala u hotelskoj sobi iz koje ju je obezbeđenje izbacilo, budući da nije htela da napusti smeštaj. Ana je danas sa Raletom otišla na aerodrom, ali je njena karta bila otkazana u poslednjem trenutku, te je kompozitor u Beograd doputovao sam. Pevačica je iznela niz uvredljivih reči na njegov račun, a po
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Sram te bilo! Imaš li malo muškosti? Ostavio si je na aerodromu bez novca!" Saša Mirković žestoko udario na Raleta, a za Anu…

"Sram te bilo! Imaš li malo muškosti? Ostavio si je na aerodromu bez novca!" Saša Mirković žestoko udario na Raleta, a za Anu ima jasnu poruku

Kurir pre 24 minuta
"Baciću im bombu ovde, leteće aerodrom": Skandalozno oglašavanje Ane Nikolić iz Dubaija, čuvaju je 2 policajca

"Baciću im bombu ovde, leteće aerodrom": Skandalozno oglašavanje Ane Nikolić iz Dubaija, čuvaju je 2 policajca

Mondo pre 24 minuta
Anu Nikolić opkolila policija na aerodromu! Pevačica preti iz Dubaija: Baciću im bombu ovde! Leteće ceo aerodrom, proglasiće…

Anu Nikolić opkolila policija na aerodromu! Pevačica preti iz Dubaija: Baciću im bombu ovde! Leteće ceo aerodrom, proglasiće teroristički napad...

Kurir pre 53 minuta
Ana Nikolić konzumira lekove zbog raleta?! Pevačica otkrila da je 10 dana pod uticajem tableta: Priznala zašto ih je koristila…

Ana Nikolić konzumira lekove zbog raleta?! Pevačica otkrila da je 10 dana pod uticajem tableta: Priznala zašto ih je koristila tokom celog putovanja! (foto)

Kurir pre 1 sat
"Nije mi dobro..." Prva Raletova izjava za Kurir nakon dolaska iz Dubaija, kompozitor van sebe: Progovorio o pevačici i otkrio…

"Nije mi dobro..." Prva Raletova izjava za Kurir nakon dolaska iz Dubaija, kompozitor van sebe: Progovorio o pevačici i otkrio koga planira da tuži

Kurir pre 1 sat
(Foto, video) Rale došao u Srbiju bez Ane Nakon drame u Dubaiju ostavio je samu na aerodromu, a on se vratio kući: Prve fotke…

(Foto, video) Rale došao u Srbiju bez Ane Nakon drame u Dubaiju ostavio je samu na aerodromu, a on se vratio kući: Prve fotke posle skandala!

Kurir pre 1 sat
"Ani nije dobro, kupiću joj lekove": Rale za skandal u Dubaiju optužio hotel, podnosi tužbu (video)

"Ani nije dobro, kupiću joj lekove": Rale za skandal u Dubaiju optužio hotel, podnosi tužbu (video)

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromAna Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

Rada Manojlović cela u providnoj pink čipki: Pevačica došla na nastup u upečatljivom izdanju: Osmeh ne skida sa lica

Rada Manojlović cela u providnoj pink čipki: Pevačica došla na nastup u upečatljivom izdanju: Osmeh ne skida sa lica

Blic pre 39 minuta
"Nije mi dobro, ja ću joj platiti lekove": Prvi snimak Raleta nakon što je ostavio Anu Nikolić u Dubaiju, uhvatili smo ga na…

"Nije mi dobro, ja ću joj platiti lekove": Prvi snimak Raleta nakon što je ostavio Anu Nikolić u Dubaiju, uhvatili smo ga na aerodromu: Progovorio o pevačici (Video)

Blic pre 59 minuta
Mirza Selimović šokirao sve u studiju: “Pevao sam u golubarniku, gaže su mi bile prejadne”

Mirza Selimović šokirao sve u studiju: “Pevao sam u golubarniku, gaže su mi bile prejadne”

Blic pre 24 minuta
Bivši zadrugar živi sa ženom u penthausu od: 500.000 evra Sad pokazao kako mu sin odrasta: "Stan se polako pretvara u Rajanovu…

Bivši zadrugar živi sa ženom u penthausu od: 500.000 evra Sad pokazao kako mu sin odrasta: "Stan se polako pretvara u Rajanovu igraonicu"

Blic pre 59 minuta
(Video) Misterija broja: '67' Izraz koji dominira internetom, zaludeo mlade i postao reč godine

(Video) Misterija broja: '67' Izraz koji dominira internetom, zaludeo mlade i postao reč godine

Blic pre 54 minuta