Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Nova pre 6 sati  |  Autor: Beta
Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne i uveče u Vojvodini se očekuje povećanje oblačnosti, a u nekim mestima slaba i kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren južni vetar, krajem dana na severu zemlje u skretanju na severni. Najniža temperatura biće od jedan stepen do 10, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost. Duvaće slab i umeren južnih pravaca, a najniža tempratura biće od pet stepeni do
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Danas u Novom Sadu toplo

Danas u Novom Sadu toplo

Radio 021 pre 5 minuta
Magla ujutru, sunce tokom dana Zlatna jesen u punom sjaju a evo šta nam donose prvi dani novembra

Magla ujutru, sunce tokom dana Zlatna jesen u punom sjaju a evo šta nam donose prvi dani novembra

Dnevnik pre 5 minuta
Miholjsko leto ipak stiže, temperatura do 24 stepena

Miholjsko leto ipak stiže, temperatura do 24 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 5 minuta
Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 24 stepena

Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 24 stepena

RTV pre 1 sat
Ujutru će da mrzne, a onda... Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom narednih 7 dana (foto)

Ujutru će da mrzne, a onda... Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom narednih 7 dana (foto)

Alo pre 1 sat
"Zlatna jesen" u najboljem izdanju – posle hladnog jutra, pretežno sunčan i topao dan

"Zlatna jesen" u najboljem izdanju – posle hladnog jutra, pretežno sunčan i topao dan

RTS pre 1 sat
Jutro hladno, tokom dana umereno oblačno i toplije: Najviša dnevna do 24 °C

Jutro hladno, tokom dana umereno oblačno i toplije: Najviša dnevna do 24 °C

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Kako je Sveta Petka pobegla sa slave Srpske napredne stranke

Kako je Sveta Petka pobegla sa slave Srpske napredne stranke

Danas pre 5 minuta
Pun vitamina C, kalijuma i vlakana: Kivi je odličan za imunitet i probavu, ali nije za svakoga

Pun vitamina C, kalijuma i vlakana: Kivi je odličan za imunitet i probavu, ali nije za svakoga

Danas pre 11 minuta
Vodič kroz Novi Sad za 1. novembar: Gde će sigurno biti gužva, koji putevi će biti prohodniji i kako naći smeštaj

Vodič kroz Novi Sad za 1. novembar: Gde će sigurno biti gužva, koji putevi će biti prohodniji i kako naći smeštaj

Danas pre 11 minuta
Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu: Povređeni prevezeni na VMA

Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu: Povređeni prevezeni na VMA

Euronews pre 1 minut
Kolike su šanse da Skupština Srbije raspravlja o Rezoluciji EP?

Kolike su šanse da Skupština Srbije raspravlja o Rezoluciji EP?

Radio 021 pre 5 minuta