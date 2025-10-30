Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Vreme danas sunčano i veoma toplo za kraj oktobra, uz pojačan južni vetar.

Na vreme u našoj zemlji utiče polje visokog vazdušnog pritiska. Anticiklon nam obezbeđuje sunčano vreme, kao i priliv toplijeg vazduhasa Mediterana, koji osetno podiže temperaturu. U nastavku dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno uveče prolazna oblačnost iz centralne Evrope zahvatiće krajnji sever Srbije i moguća je sasvim slaba kiša. Duvaće umeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Do kraja
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Poznat datum završetka miholjskog leta: Prognoza Čubrila za sledeću nedelju, stižu grmljavinski pljuskovi

Poznat datum završetka miholjskog leta: Prognoza Čubrila za sledeću nedelju, stižu grmljavinski pljuskovi

Mondo pre 5 minuta
Naoblačenje sa kišom i pad temperature od ovog datuma Oglasio se RHMZ, evo kada nas očekuje vremenski preokret

Naoblačenje sa kišom i pad temperature od ovog datuma Oglasio se RHMZ, evo kada nas očekuje vremenski preokret

Alo pre 16 minuta
Da li se nazire kraj Miholjskom letu? Oglasio se RHMZ: Poznato šta nas čeka nakon prolećnog vikenda

Da li se nazire kraj Miholjskom letu? Oglasio se RHMZ: Poznato šta nas čeka nakon prolećnog vikenda

Telegraf pre 31 minuta
Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplo

Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana toplo

Novi magazin pre 2 sata
Marko Čubrilo prognozira vreme do kraja nedelje Posle nekoliko toplih dana stižu prvi mrazevi

Marko Čubrilo prognozira vreme do kraja nedelje Posle nekoliko toplih dana stižu prvi mrazevi

Dnevnik pre 2 sata
Sutra u Novom Sadu sunčano i toplo, u subotu bez oblačka

Sutra u Novom Sadu sunčano i toplo, u subotu bez oblačka

Radio 021 pre 3 sata
Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Glas Zaječara pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Odbornici Beograda omogućili Streli iz Obrenovca da prevozi putnike za EXPO 2027

Odbornici Beograda omogućili Streli iz Obrenovca da prevozi putnike za EXPO 2027

Nova ekonomija pre 21 minuta
Paunovićeva i Kristin Mels: Saradnja Srbije i Norveške na unapređenju obuke državnih službenika

Paunovićeva i Kristin Mels: Saradnja Srbije i Norveške na unapređenju obuke državnih službenika

RTV pre 6 minuta
Tužilaštvo za organizovani kriminal o tome zašto je slučaj pucnjave u Ćacilendu vratilo VJT

Tužilaštvo za organizovani kriminal o tome zašto je slučaj pucnjave u Ćacilendu vratilo VJT

Danas pre 12 minuta
(Video) Iskliznula cisterna sa amonijakom u Požarevcu: Oglasili se nadležni: Nema zastoja u saobraćaju

(Video) Iskliznula cisterna sa amonijakom u Požarevcu: Oglasili se nadležni: Nema zastoja u saobraćaju

Blic pre 2 minuta
"Nikako ne palite cigaru ovde": Načelnik Sektora za vanredne situacije upozorava: Dve stvari mogu da budu smrtonosna zamka

"Nikako ne palite cigaru ovde": Načelnik Sektora za vanredne situacije upozorava: Dve stvari mogu da budu smrtonosna zamka

Blic pre 16 minuta