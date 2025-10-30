Vreme danas sunčano i veoma toplo za kraj oktobra, uz pojačan južni vetar.

Na vreme u našoj zemlji utiče polje visokog vazdušnog pritiska. Anticiklon nam obezbeđuje sunčano vreme, kao i priliv toplijeg vazduhasa Mediterana, koji osetno podiže temperaturu. U nastavku dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno uveče prolazna oblačnost iz centralne Evrope zahvatiće krajnji sever Srbije i moguća je sasvim slaba kiša. Duvaće umeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Do kraja