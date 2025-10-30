MMF: Ove godine očekivani privredni rast u Srbiji 2,1 odsto, 2026. povratak na 3 odsto

BEOGRAD - Međunarodni monetarni fond (MMF) saopštio je danas da se očekuje da će privredni rast u Srbiji ove godine iznositi 2,1 odsto i da je to posledica nižih javnih investicija, smanjenih priliva stranih direktnih investicija i slabije potrošnje, kao i da se za 2026. godinu očekuje da se rast vrati na nivo od 3 odsto.

"Privredna aktivnost u Srbiji usporila je u uslovima spoljnih i domaćih izazova. Nakon privremenog probijanja gornje granice ciljanog koridora NBS-a zbog većih cena hrane prouzrokovanih nižim prinosima, ukupna inflacija je opala na 2,9 procenata u septembru, zahvaljujući ograničenjima cena i trgovačkih marži na hranu i osnovne potrepštine", navodi se u saopštenju koje je MMF izdao na kraju posete tima koji je sa vlastima u Srbiji postigao sporazum o drugoj reviziji