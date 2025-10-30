U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene, da građani brže dobiju pomoć

U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene, da građani brže dobiju pomoć

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć.

Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom. ''Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko
