Kolona studenata pošla pešice iz Beograda za Novi Sad

Kolona od nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i građana pošla je jutros iz Beograda na pešačenje dugo oko 70 kilometara ka Novom Sadu, gde će u subotu, 1. novembra prisustvovati komemorativnom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 osoba.

Prema navodima studenata, za šetnju se prijavilo više od 4.000 njihovih kolega i srednjoškolaca, ali su se koloni priključili i brojni građani. Oni su agenciji Beta uoči početka same šetnje rekli da ne mogunje da procene broj šetača, ali da su veoma zadovoljni odzivom građana za komemorativno obeležavanje 1. novembra. Dodali su da imaju veliki broj redara i da ne sumnjaju da će cela šetnja proćl u najboljem redu. Kolona je uz glasne ovacije i uzvike “Pumpaj” pošla
