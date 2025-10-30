Ministar zdravlja najavio uvođenje treće smene u Domovima zdravlja

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć.

Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom. Istakao je da se više od 150 zdravstvenih radnika vratilo iz inostranstva da rade u Srbiji i dodao da se vraćaju iz najrazvijenijih zemalja, iz SAD, iz Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i da prenose svoje iskustvo i unapređuju naš zdravstveni sistem. Dodaje i da je samo u