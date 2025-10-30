Dečja bolnica u ns: Petoro dece povređeno u nesreći od danas na kućnom lečenju

Petoro dece koje je povređeno u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, danas će biti otpušteno iz bolnice, rekli su iz Dečje bolnice u Novom Sadu za Tanjug. "Petoro dece će danas biti otpušteno na kućno lečenje, oni su dobro", rekli su iz Dečje bolnice.

Kako su naveli, jedan dečak ostaće i dalje u bolnici, ali je van životne opasnosti. " Jedan dečak će i dalje biti zadržan kod nas, ali i on je u dobrom stanju i van životne je opasnosti", naveli su iz bolnice. U saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutro dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad poginuo je šesnaestogodišnji džudista Partizana, a nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta,