Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše

Vesti online pre 1 sat  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, u četvrtak se očekuje promenljivo oblačno vreme, najpre na kopnu, a biće iznadprosečno toplo.

Kiša i lokalni pljuskovi mogući su na zapadu zemlje, dok će na širem riječkom području i u Gorskom kotaru lokalno pasti obilne padavine. Duvaće umeren, u gorju i jak jugozapadni vetar, uveče će slabiti. Na Jadranu umeren i jak jugo i južni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 17 do 22 °C. Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, i to za područje celog Jadrana zbog jakog vetra kao i za gospićku i riječku regiju zbog jakog vetra i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Glas Zaječara pre 15 minuta
Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

Sunčano i veoma toplo za kraj oktobra

N1 Info pre 1 sat
VREME DANAS: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

VREME DANAS: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplije

Nedeljnik pre 1 sat
Do kada će trajati Miholjsko leto u Srbiji

Do kada će trajati Miholjsko leto u Srbiji

NIN pre 1 sat
Toplo oktobarsko vreme nastavlja se i danas

Toplo oktobarsko vreme nastavlja se i danas

Glas juga pre 1 sat
Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše, iznad Hrvatske stiže saharski pesak

Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše, iznad Hrvatske stiže saharski pesak

Telegraf pre 2 sata
Miholjsko leto danas u Srbiji: Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Miholjsko leto danas u Srbiji: Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaJugoVremenska prognozavestiRegion

Društvo, najnovije vesti »

Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Beta pre 0 minuta
„Andrej mi je rekao…“: Radar objavio snimak razgovora Dušana Borkovića i Branka Malovića o raspodeli novca

„Andrej mi je rekao…“: Radar objavio snimak razgovora Dušana Borkovića i Branka Malovića o raspodeli novca

Danas pre 6 minuta
Stručnjaci o ukidanju levih skretanja u Beogradu: Da li je to rešenje za bezbedniji saobraćaj?

Stručnjaci o ukidanju levih skretanja u Beogradu: Da li je to rešenje za bezbedniji saobraćaj?

Euronews pre 15 minuta
Motoristi na čelu mračne strane u Češkoj

Motoristi na čelu mračne strane u Češkoj

Peščanik pre 15 minuta
Studenti DUNP kasno sinoć stigli u Novu Pazovu

Studenti DUNP kasno sinoć stigli u Novu Pazovu

Radio sto plus pre 10 minuta