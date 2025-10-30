Ceo Jadran pod alarmom zbog jakog vetra i obilne kiše

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, u četvrtak se očekuje promenljivo oblačno vreme, najpre na kopnu, a biće iznadprosečno toplo.

Kiša i lokalni pljuskovi mogući su na zapadu zemlje, dok će na širem riječkom području i u Gorskom kotaru lokalno pasti obilne padavine. Duvaće umeren, u gorju i jak jugozapadni vetar, uveče će slabiti. Na Jadranu umeren i jak jugo i južni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 17 do 22 °C. Na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme, i to za područje celog Jadrana zbog jakog vetra kao i za gospićku i riječku regiju zbog jakog vetra i