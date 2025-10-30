Dominacija Nikole Jokića

Srpski as Nikola Jokić vodio je Denver do ubedljive pobede nad Nju Orleans Pelikansima – 122:88 četvrtim uzastopnim tripl-dablom u isto toliko mečeva od početka sezone.

Somborac je tako ispisao istoriju, jer se pridružio Raselu Vestbruku i Oskaru Robertsonu, pošto su oni pre njega bili jedini igrači sa takvim istinskim podvigom. Nikola Jokić je bez ikakve dileme najbolji košarkaš planete. Trostruki uzastopni MVP NBA lige ne prestaje da se poigrava sa rivalima i da sa lakoćom puni tri najvažnije statističke kolone. U demoliranju Pelikansa, centar Denvera postigao je 21 poen, imao je 12 skokova i 10 asistencija. Pratili su ga