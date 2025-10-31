Hapšenje dilera i kupaca narkotika u Sokobanji Tokom policijske akcije osumničeni pružao otpor i povredio policajca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. M. (43) iz okoline Sokobanje, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

M. M. je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Na porodičnom imanju osumnjičenog, u okolini Sokobanje, policija je pronašla oko 35 grama marihuane, vagicu za precizno merenje sa tragovima ove droge, kao i novac u stranoj valuti za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika, navodi se u saopštenju PU Zaječar. On je prethodno, nakon što ga je policija zaustavila, pružao otpor i lakše