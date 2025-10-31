Kiša i pad temperature od ovog datuma Oglasio se RHMZ, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će sutra ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom i do 25 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan. Najniža sutrašnja temperatura biće od nula do 11, a najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će sutra u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od šest do 11, a