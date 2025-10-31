Atanacković: Gorivo je najjeftinije kod NIS-a, nabavke na druge načine biće skuplje

pre 2 sata
zaliha ima do 25. novembra

Cena goriva je najniža kada se nabavlja kod Naftne industrije Srbije (NIS), a druga rešenja za nabavku derivata biće skuplja, ocenio je danas počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. „Određene količine sirove nafte za preradu u NIS-ovoj Rafineriji nafte Pančevo postoje u zalihama do 25. novembra. Posle toga je realno očekivati poskupljenje ako se derivati nabavljanu na drugi način“, rekao je za Betu Atanacković koji je vlasnik pumpe. Dodao
