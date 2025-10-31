"Naša zemlja mora da reaguje": Tramp najavio potez sa nuklearnim oružjem kakav nije viđen od 1992. godine: Pljušte reakcije iz Rusije

Blic pre 1 sat
"Naša zemlja mora da reaguje": Tramp najavio potez sa nuklearnim oružjem kakav nije viđen od 1992. godine: Pljušte reakcije iz…

Uoči sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, predsednik SAD Donald Tramp je objavio da je naredio Ministarstvu odbrane da odmah nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, prvi put posle više od tri decenije.

- Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu odbrane da počne sa testiranjem našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi. Taj proces će početi odmah - rekao je Tramp na Truth Social-u. Dodao je da je „Rusija druga, a Kina udaljeno treća, ali da će biti izjednačene u roku od pet godina“. Reakcije iz Rusije su brzo stigle. - Do sada nismo znali da neko sprovodi testove - rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rusija, dodao je,
