Sad nastavlja sa nuklearnim probama Tramp: "Uskoro ćete saznati..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države nastaviti nuklearne probe, ne isključujući mogućnost podzemnih proba.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Daily Aviation Tramp nije direktno odgovorio na pitanja novinara u predsedničkom avionu na letu ka Floridi da li će to uključivati tradicionalne podzemne nuklearne probe koje su bile uobičajene tokom Hladnog rata - Uskoro ćete saznati, ali ćemo obaviti neke probe - naveo je Tramp. Tramp je rekao u četvrtak da je naredio američkoj vojsci da odmah ponovo pokrene proces testiranja nuklearnog oružja nakon pauze od 33 godine. Tramp je to objavio