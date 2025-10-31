Tramp dao Putinu i siju neverovatan "poklon": Navukli ga da povuče šokantan potez - ceo svet bruji o velikom manevru

Donald Tramp naredio obnavljanje nuklearnih testova u SAD. Svet u šoku, Putin najavljuje odgovor, a eksperti upozoravaju da se otvara nova nuklearna trka između Amerike, Rusije i Kine.

Svet bruji nakon odluke predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da obnovi testiranje nuklearnog oružja. Taj potez, koji je otkrio Volstrit džurnal, izazvao je globalni potres i otvorio pitanje – da li planeta ulazi u novu eru nuklearne trke? Odluka Vašingtona stigla je kao grom iz vedra neba i odmah izazvala burne reakcije u Moskvi i Pekingu. Mnogi analitičari upozoravaju da Trampov potez zapravo ide u korist najvećih rivala Amerike – Rusije i Kine.