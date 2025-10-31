"Previše moćan da bi se koristio, osim ako niste spremni da uništite svet": Putinov leteći Černobilj krši sva pravila

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u sredu da je Rusija uspešno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, a Gardijan je u svojoj analizi objasnio o kakvoj vrsti oružja se radi.

Američki i ruski zvaničnici su ga opisali kao novu kategoriju oružja dizajniranog za odmazdni udar, sa nuklearnom bojevom glavom sposobnom da izazove radioaktivni cunami koji bi obalne gradove učinio nenastanjivim. Lansira se sa podmornice poput torpeda, ali se navodno može reflektovati poput podvodnog drona pre nego što udari svojom nuklearnom bojevom glavom. Stručnjaci za kontrolu naoružanja kažu da Posejdon krši većinu tradicionalnih pravila nuklearnog