"Vodi se te teška bitka": Oglasio se Zelenski o situaciji u Pokrovsku: "Tamo je 170.000 neprijatelja"

Blic pre 1 sat
"Vodi se te teška bitka": Oglasio se Zelenski o situaciji u Pokrovsku: "Tamo je 170.000 neprijatelja"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u Pokrovsku, gde se nalaze ruske trupe, situacija teška ali da taj grad na jugoistoku Ukrajine trenutno nije opkoljen i da situaciju kontrolišu ukrajinske odbrambene snage.

Zelenski je na konferenciji za novinare rekao da od jutros nema posebnih promena u gradu, prenosi Ukrinform. - Situacija u Pokrovsku je teška. Sve njihove snage su tamo. Znate da je 170.000 neprijatelja koncentrisano u ovom pravcu. Ima ih mnogo. Jutros sam razgovarao sa vrhovnim komandantom - nema promena u Pokrovsku. U Pokrovsku su Rusi. Naši ih uništavaju, uništavaju ih malo po malo, jer i mi moramo da zaštitimo ljudstvo - kazao je Zelenski. On je naglasio da se
