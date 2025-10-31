Potpredsednik SAD: Testiranje neophodno za pravilno funkcionisanje američkog nuklearnog arsenala

Danas pre 51 minuta  |  Beta
Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je večeras da je testiranje neophodno za pravilno funkcionisanje američkog nuklearnog arsenala, nakon što je predsednik Donald Tramp (Trump) u sredu rekao da će SAD nastaviti takva testiranja. „Očigledno je imamo značajan arsenal.

Rusi imaju značajan nuklearni arsenal. Kinezi imaju značajan nuklearni arsenal. Ponekad ga morate testirati da biste bili sigurni da je operativan i da pravilno funkcioniše“, rekao je Vens novinarima u Beloj kući. On je dodao da SAD znaju da to oružje „pravilno funkcioniše, ali to mora da se prati tokom vremena“. Tramp je na svojoj platformi Truth Social napisao u sredu da je „zbog programa testiranja koje sprovode druge zemlje“ zatražio od Pentagona „da počne sa
Kurir pre 31 minuta
