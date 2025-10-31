Rojters: Rusija upotrebila raketu koja je preletela više od 1.200 kilometara do mete u Ukrajini

Rusija je poslednjih meseci napala Ukrajinu krstarećom raketom čiji je tajni razvoj naveo Donalda Trampa da tokom svog prvog mandata kao predsednik SAD odustane od nuklearnog sporazuma o kontroli naoružanja s Moskvom, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova.

Komentari Andreja Sibihe predstavljaju prvu potvrdu da je Rusija upotrebila raketu 9M729, lansiranu sa kopna, u borbi – bilo u Ukrajini ili negde drugde, piše Rojters. Rusija je ispalila tu raketu na Ukrajinu 23 puta od avgusta, rekao je za Rojters drugi visoki ukrajinski zvaničnik. Ukrajina je takođe zabeležila dva lansiranja rakete 9M729 od strane Rusije tokom 2022. godine, naveo je izvor. Raketa 9M729 dovela je do toga da Sjedinjene Američke Države napuste
