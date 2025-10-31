Tramp na kraju posete Aziji: Amerika je poštovanija nego ikada

Američki predsednik Donald Tramp završio je posetu Aziji i istakao da su tokom posete postignuti veliki trgovinski sporazumi i uspostavljeni dugoročni odnosi, te da je Amerika "poštovanija nego ikada".

On je, na mreži Truth Social, napisao da se u Aziji sastao sa liderima više zemalja, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Maleziju, Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Kambodžu i Vijetnam. "Bila mi je velika čast upoznati ih, ali, još više, videti da se Amerika ponovo poštuje - poštovana je kao nikada do sada", napisao je Tramp na platformi Truth Social. Tramp se vratio u Vašington nakon što se sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj
