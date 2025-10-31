Uhapšen Beograđanin zbog poziva na nasilnu promenu ustavnog uređenja

IndeksOnline pre 3 sata
Policija u Beogradu uhapsila je juče M.V. (48) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja preko društvene mreže TikTok, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.

M.V. se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Indeksonline.rs/Tanjug
