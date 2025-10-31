Obustava vozova ka Novom Sadu uoči komemoracije izaziva sumnje. Oglasila se kompanija Srbijavoz

Ist media pre 1 sat
Putnički vozovi do Novog Sada neće saobraćati danas popodne i 1. novembra ujutru, objavio je N1.

Baš uoči sutrašnjeg komemorativnog skupa u Novom Sadu, Železnice Srbije odlučile su da obustave saobraćaj putničkih vozova. Vozovi danas popodne i sutra ujutru neće saobraćati, a građani ne mogu ni da kupe onlajn karte, jer, kako navodi sajt Srbija Voza, „nema vozova na traženoj destinaciji“. Prodaja karata je, po nezvaničnim informacijama N1, iznenada prekinuta, a mašinovođe su usput obaveštene da ne idu dalje. Zanimljivo je da se sve to dešava baš dan pre skupa
