Vens: Imamo značajan nuklearni arsenal, neophodno je testiranje da bismo bili sigurni da je operativan

Kurir pre 5 sati  |  Agencije
Vens: Imamo značajan nuklearni arsenal, neophodno je testiranje da bismo bili sigurni da je operativan

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da je testiranje neophodno za pravilno funkcionisanje američkog nuklearnog arsenala, dan pošto je predsednik Donald Tramp objavio da će SAD nastaviti sa testiranjem. "Imamo značajan arsenal, to je jasno.

Rusi imaju značajan nuklearni arsenal. Kinezi imaju značajan nuklearni arsenal. Ponekad morate da ga testirate da biste bili sigurni da je operativan i da pravilno funkcioniše", rekao je Vens novinarima u Beloj kući. "Da budem jasan, znamo da pravilno funkcioniše, ali mora se pratiti tokom vremena", dodao je. Dan ranije, Donald Tramp je na svojoj platformi Truth Social objavio da je "zbog programa testiranja koje sprovode druge zemlje" zatražio od Pentagona "da
