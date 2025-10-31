(BLOG) Studenti, građani i biciklisti nadomak Novog Sada: Prelaze se poslednji kilometri

U subotu će u Novom Sadu biti obeležena godišnjica tragedije u kojoj je 16 ljudi izgubilo život u obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Na veliki komemorativni skup danima već pešače brojni studenti i građani, iz svih krajeva Srbije. Od Novog Sada deli ih mala razdaljina, a pre nego što su ovog prepodneva nastavili put, sinoć ih je, kao i svih prethodnih dana, dočekalo i pozdravilo lokalno stanovništvo u različitim mestima gde su i prenoćili. Kako je teklo pešačenje, a kako su dočekani u mestima kojima su prolazili juče, pogledajte na jednom mestu, u našem jučerašnjem BLOGU UŽIVO. 43 Objave 18:01