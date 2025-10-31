(BLOG) Studenti, građani i biciklisti nadomak Novog Sada: Prelaze se poslednji kilometri

N1 Info pre 16 minuta  |  N1 Beograd Beta FoNet
(BLOG) Studenti, građani i biciklisti nadomak Novog Sada: Prelaze se poslednji kilometri

U subotu će u Novom Sadu biti obeležena godišnjica tragedije u kojoj je 16 ljudi izgubilo život u obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Na veliki komemorativni skup danima već pešače brojni studenti i građani, iz svih krajeva Srbije. Od Novog Sada deli ih mala razdaljina, a pre nego što su ovog prepodneva nastavili put, sinoć ih je, kao i svih prethodnih dana, dočekalo i pozdravilo lokalno stanovništvo u različitim mestima gde su i prenoćili. Kako je teklo pešačenje, a kako su dočekani u mestima kojima su prolazili juče, pogledajte na jednom mestu, u našem jučerašnjem BLOGU UŽIVO. 43 Objave 18:01
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Studenti iz više pravaca prilaze Novom Sadu: Subotičani u Kisaču ispred kuće jedine preživele

BLOG UŽIVO Studenti iz više pravaca prilaze Novom Sadu: Subotičani u Kisaču ispred kuće jedine preživele

Nova pre 17 minuta
Student: Senat DUNP izabrao Zanu Dolićanin za rektorku na tri meseca

Student: Senat DUNP izabrao Zanu Dolićanin za rektorku na tri meseca

N1 Info pre 1 sat
Fizioterapeuti su spremni: „Masiraćemo 8.000 studenata-šetača do 4 ujutru“

Fizioterapeuti su spremni: „Masiraćemo 8.000 studenata-šetača do 4 ujutru“

Vreme pre 1 sat
Kolona studenata, građana i biciklista ide ka Novom Sadu, organizuje se doček

Kolona studenata, građana i biciklista ide ka Novom Sadu, organizuje se doček

NIN pre 37 minuta
UŽIVO Hiljade studenata i građana pešače ka Novom Sadu, vozovi zaustavljeni zbog dojave o bombama

UŽIVO Hiljade studenata i građana pešače ka Novom Sadu, vozovi zaustavljeni zbog dojave o bombama

Danas pre 42 minuta
Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

RTS pre 42 minuta
Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Kreni-Promeni: Strah vlasti zaustavlja železnicu pred skup u Novom Sadu

Kreni-Promeni: Strah vlasti zaustavlja železnicu pred skup u Novom Sadu

Danas pre 18 minuta
(BLOG) Studenti, građani i biciklisti nadomak Novog Sada: Prelaze se poslednji kilometri

(BLOG) Studenti, građani i biciklisti nadomak Novog Sada: Prelaze se poslednji kilometri

N1 Info pre 16 minuta
U Domu Garde promovisano novih 151 podoficira Vojske Srbije

U Domu Garde promovisano novih 151 podoficira Vojske Srbije

RTV pre 18 minuta
Slike koje obilaze Srbiju i svet: Fotoreporteri Nova.rs sa studentima šetačima do Novog Sada FOTO

Slike koje obilaze Srbiju i svet: Fotoreporteri Nova.rs sa studentima šetačima do Novog Sada FOTO

Nova pre 2 minuta
Studenti iz Subotice pozdravili jedinu preživelu u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Ogroman aplauz za Teodoru u Kisaču VIDEO

Studenti iz Subotice pozdravili jedinu preživelu u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Ogroman aplauz za Teodoru u Kisaču VIDEO

Nova pre 2 minuta