Mališić: Gandijevski marš studenata iz Pazara, ne znam čemu se nada vlast koja ima protiv sebe ove mlade ljude

Marš od 400 kilometara na koji su krenuli studenti iz Novog Pazara je gandijevski, a svi dočeci su na simboličkom planu jedan poraz ove vlasti, kaže glavna i odgovorna urednica nedeljnika Radar Vesna Mališić.

Protekla godina pokazala koliko je važno imati profesionalno novinarstvo i televizije koje se bave životom i koje se drže najviših standarda u ovom nenormalnom okruženju i pritiscima, rekla je Mališić i čestitala 11. rođendan N1. Urednica Radara navela je i da je marš studenata iz Novog Pazara gandijevski. "Čini mi se da su studenti iz Pazara učinili nešto neprocenjivo važno i za studentske proteste i za srpsko društvo, koje je u poslednjih godinu dana pod