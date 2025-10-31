Miholjsko leto u Srbiji: Toplo i stabilno vreme sa mogućom maglom i pojačanim vetrom na jugu

Naslovi.ai pre 59 minuta
Miholjsko leto u Srbiji: Toplo i stabilno vreme sa mogućom maglom i pojačanim vetrom na jugu

Danas i sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, uz mogućnost kratkotrajne magle ujutru i pojačanog južnog vetra na jugu.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje danas pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, sa najnižom temperaturom od 2 do 11 stepeni i najvišom dnevnom od 20 do 25 stepeni. Vetar će biti slab, na istoku i umeren severnih pravaca, a u nekim krajevima očekuje se prolazna umerena oblačnost. Beta N1 Info Danas

U Beogradu će jutro biti sveže, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko 22 stepena. Slične vremenske prilike očekuju se i u Novom Sadu i drugim većim gradovima. Radio 021 N1 Info RTS

Za vikend se očekuje zadržavanje toplog vremena sa temperaturama do 25 stepeni, dok će početkom naredne nedelje doći do zahlađenja i mogućih padavina. Miholjsko leto traje i u Vranju i drugim delovima Srbije, sa jutarnjim mrazem na jugozapadu i jugu, ali toplim danima. Sutra ujutro očekuje se prohladno vreme sa kratkotrajnom maglom i niskom oblačnošću, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačati. Stabilno i toplo vreme nastaviće se do 2. novembra, uz temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine. Danas je u Negotinu zabeležen još jedan letnji dan sa temperaturom od 25 stepeni, a slično toplo vreme očekuje se i tokom vikenda uz dalji priliv tople vazdušne mase sa severa Afrike. Blic N1 Info Vranje news Alo Mondo Telegraf RTS

