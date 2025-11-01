Prvi novembar Dan žalosti u Srbiji

Vlada Srbije proglasila je 1. novembar 2025. godine Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana tokom pada nadstrešnice u Novom Sadu. “Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima