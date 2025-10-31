Vreme danas: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplo

Nedeljnik pre 8 sati
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren. Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena.
