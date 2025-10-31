Nuklearno buđenje sveta: SAD pokreću testiranja, Rusija i Kina ubrzavaju proizvodnju

Donald Tramp je naredio Pentagonu da odmah započne nova testiranja nuklearnog oružja, čime je, posle više od tri decenije moratorijuma, ponovo otvoreno pitanje širenja nuklearnih arsenala.

Odluka američkog predsednika izazvala je strahovanja od nove trke u naoružanju između dve najveće sile – Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iako Tramp od povratka u Belu kuću početkom godine insistira na poboljšanju odnosa sa Moskvom, neprestane provokacije sa ruske strane, uključujući povlačenje iz nekoliko sporazuma o ograničenju oružja, primorale su Vašington na promenu politike. Prema podacima Federacije američkih naučnika, SAD i Rusija zajedno poseduju čak