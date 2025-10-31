Nuklearno buđenje sveta: SAD pokreću testiranja, Rusija i Kina ubrzavaju proizvodnju

NIN pre 3 sata
Nuklearno buđenje sveta: SAD pokreću testiranja, Rusija i Kina ubrzavaju proizvodnju

Donald Tramp je naredio Pentagonu da odmah započne nova testiranja nuklearnog oružja, čime je, posle više od tri decenije moratorijuma, ponovo otvoreno pitanje širenja nuklearnih arsenala.

Odluka američkog predsednika izazvala je strahovanja od nove trke u naoružanju između dve najveće sile – Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iako Tramp od povratka u Belu kuću početkom godine insistira na poboljšanju odnosa sa Moskvom, neprestane provokacije sa ruske strane, uključujući povlačenje iz nekoliko sporazuma o ograničenju oružja, primorale su Vašington na promenu politike. Prema podacima Federacije američkih naučnika, SAD i Rusija zajedno poseduju čak
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Euronews pre 5 sati
Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Alo pre 5 sati
Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

B92 pre 4 sati
Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Politika pre 4 sati
"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

Večernje novosti pre 4 sati
Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Euronews pre 6 sati
Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaVašingtonKinaBela kućaRusijaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

RTV pre 10 minuta
Aukcijska kuća prodaje zlatnu WC šolju, početna cena viša od osam miliona evra

Aukcijska kuća prodaje zlatnu WC šolju, početna cena viša od osam miliona evra

Danas pre 8 minuta
Zelenski: U Pokrovsku koncentrisano 170.000 ruskih vojnika; Moskva obaveštava o osvajačkim uspesima

Zelenski: U Pokrovsku koncentrisano 170.000 ruskih vojnika; Moskva obaveštava o osvajačkim uspesima

RTS pre 14 minuta
Aukcijska kuća prodaje zlatnu WC šolju, početna cena viša od osam miliona evra

Aukcijska kuća prodaje zlatnu WC šolju, početna cena viša od osam miliona evra

Novi magazin pre 8 minuta
Sklopljeno primirje u trgovinskom ratu

Sklopljeno primirje u trgovinskom ratu

Politika pre 10 minuta