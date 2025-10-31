Skočio promet u septembru: Najviše smo podigli kupovinu goriva, a najmanje hrane

Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u septembru ove godine porastao je za 4,7 odsto, u stalnim cenama, a za sedam odsto u tekućim, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Stalne cene pokazuju stvarni rast prometa, po isključenju efekta promene cena proizvoda. Ukoliko se uporede prvih devet meseci 2025. godine sa istim periodom 2024. godine, promet je porastao za 2,7 odsto u stalnim, a za 5,9 odsto u tekućim cenama. Promet je najviše skočio na jugu Srbije – za 6,7 odsto u stalnim cenama u septembru, a za 4,4 odsto u prvih devet meseci ove godine u odnosu na isti period prethodne. Od tri kategorije prometa na koje je trgovina na malo