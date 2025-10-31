Skočio promet u septembru: Najviše smo podigli kupovinu goriva, a najmanje hrane

Nova ekonomija pre 48 minuta
Skočio promet u septembru: Najviše smo podigli kupovinu goriva, a najmanje hrane

Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u septembru ove godine porastao je za 4,7 odsto, u stalnim cenama, a za sedam odsto u tekućim, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Stalne cene pokazuju stvarni rast prometa, po isključenju efekta promene cena proizvoda. Ukoliko se uporede prvih devet meseci 2025. godine sa istim periodom 2024. godine, promet je porastao za 2,7 odsto u stalnim, a za 5,9 odsto u tekućim cenama. Promet je najviše skočio na jugu Srbije – za 6,7 odsto u stalnim cenama u septembru, a za 4,4 odsto u prvih devet meseci ove godine u odnosu na isti period prethodne. Od tri kategorije prometa na koje je trgovina na malo
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

RTV pre 44 minuta
U septembru industrijska proizvodnja u Srbiji povećana za 2,5 odsto

U septembru industrijska proizvodnja u Srbiji povećana za 2,5 odsto

Danas pre 24 minuta
RZS: U Srbiji u septembru jedan odsto više turista nego u isto vreme 2024.

RZS: U Srbiji u septembru jedan odsto više turista nego u isto vreme 2024.

Biznis.rs pre 13 minuta
Turci, Kinezi i Nemci prednjače među stranim turistima u Srbiji

Turci, Kinezi i Nemci prednjače među stranim turistima u Srbiji

Danas pre 4 minuta
Srbija u prvih devet meseci ostvarila veću trgovinsku razmenu sa svetom

Srbija u prvih devet meseci ostvarila veću trgovinsku razmenu sa svetom

Danas pre 28 minuta
RZS: U septembru jedan odsto više turista nego u isto vreme 2024. godine

RZS: U septembru jedan odsto više turista nego u isto vreme 2024. godine

N1 Info pre 1 sat
Rast BDP-a u trećem kvartalu dva odsto

Rast BDP-a u trećem kvartalu dva odsto

Forbes pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Balkan, najnovije vesti »

U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

U septembru broj noćenja stranih turista u Srbiji veći za 2,2 odsto

RTV pre 44 minuta
U septembru industrijska proizvodnja u Srbiji povećana za 2,5 odsto

U septembru industrijska proizvodnja u Srbiji povećana za 2,5 odsto

Danas pre 24 minuta
Turci, Kinezi i Nemci prednjače među stranim turistima u Srbiji

Turci, Kinezi i Nemci prednjače među stranim turistima u Srbiji

Danas pre 4 minuta
Srbija u prvih devet meseci ostvarila veću trgovinsku razmenu sa svetom

Srbija u prvih devet meseci ostvarila veću trgovinsku razmenu sa svetom

Danas pre 28 minuta
Milanović kod pape u vatikanu: "Pozvao sam ga u Hrvatsku, mislim da će doći" Novinar postavio pitanje o Stepincu, evo šta je…

Milanović kod pape u vatikanu: "Pozvao sam ga u Hrvatsku, mislim da će doći" Novinar postavio pitanje o Stepincu, evo šta je odgovorio

Kurir pre 17 minuta