BLOG UŽIVO Hiljade studenata i građana sa svih strana nastavlja marš ka Novom Sadu, u ranjeni grad ulaze preko tri mosta

Nova pre 5 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Hiljade studenata šetača koji su juče krenuli iz Beograda do Novog Sada, kako bi učestvovali u komemorativnom skupu povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice, prespavali su u Inđiji - jedni u domovima građana, drugi napolju na Trgu i ispred zgrade Opštine Inđija.

Danas nastavljaju pešačku turu. U međuvremenu, pešače i studenti iz drugih krajeva. Novosađani večeras pripremaju veliki doček za svoje goste. Sve najnovije informacije u vezi studentskih aktivnosti pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Ogroman broj studenata i građana koji su juče stigli iz Beograda spremaju se za polazak ka Novom Sadu. Grupa studenata i građana koji su krenuli iz Niša za Novi Sad stigli su u Inđiju. Studenti koji se trenutno nalaze u Bačkom Dobrom
