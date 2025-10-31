Najava zajedničkog odlaska iz Užica na komemoraciju u Novom Sadu

Povodom godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 osoba, Udruženje građana „Da (Ne) dišemo Duboko“ i inicijativa „UeZbor“ organizuju zajednički odlazak građana iz Užica u Novi Sad.

Polazak je planiran u petak, 1. novembra, u 05.00 časova ujutru, ispred stadiona „Radomir Antić“ u Užicu. Učesnici će krenuti u jednoj koloni ka Novom Sadu, gde će se održati komemorativni skup na kom će studenti i građani izraziti solidarnost sa porodicama nastradalih i pozvati na odgovornost nadležnih. Ranije je iz Užica ka Novom Sadu već krenula grupa biciklista, koja će se pridružiti okupljanju.