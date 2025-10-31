Uragan „Melisa” odneo skoro 30 života na Karibima, kreće se ka Bermudima

Uragan „Melisa” odneo skoro 30 života na Karibima, kreće se ka Bermudima

Vlasti na Bermudima najavile su zatvaranje mosta u četvrtak uveče i obustavu rada škola i trajekata u petak, iz predostrožnosti

Uragan Melisa, koji je opustošio veći deo severnih Kariba i odneo gotovo 30 života, ojačao je danas i uputio se ka Bermudima, saopštili su lokalni zvaničnici i meteorološke službe. Prema poslednjim podacima u 17 časova po lokalnom vremenu (21.00 GMT), Melisa je bio uragan prve kategorije i nalazio se oko 526 kilometara jugozapadno od britanske teritorije Bermudi, preneo je Rojters. Brzina vetra dostiže i do 169 kilometara na čas, a očekuje se da će oluja tokom noći
