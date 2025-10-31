Uragan „Melisa” odneo skoro 30 života na Karibima, kreće se ka Bermudima

Vlasti na Bermudima najavile su zatvaranje mosta u četvrtak uveče i obustavu rada škola i trajekata u petak, iz predostrožnosti

Uragan Melisa, koji je opustošio veći deo severnih Kariba i odneo gotovo 30 života, ojačao je danas i uputio se ka Bermudima, saopštili su lokalni zvaničnici i meteorološke službe. Prema poslednjim podacima u 17 časova po lokalnom vremenu (21.00 GMT), Melisa je bio uragan prve kategorije i nalazio se oko 526 kilometara jugozapadno od britanske teritorije Bermudi, preneo je Rojters. Brzina vetra dostiže i do 169 kilometara na čas, a očekuje se da će oluja tokom noći